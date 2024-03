Das Wetter: Sonne und Wolken, später Regen

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später Regen und windig. 13 bis 20 Grad. In der Nacht gebietsweise schauerartiger Regen, Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen erst wechselnd bewölkt, dann Schauer. An Karfreitag in Franken vereinzelt Regen, sonst recht freundlich. Am Samstag sonnig und trocken. Höchstwerte morgen 7 bis 15 Grad, dann 12 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 08:00 Uhr