Das Wetter: Sonne und Wolken, später Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag anfangs noch Sonne und Wolken. Später besonders im Westen Regen. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. In der Nacht zunächst in Süd- und Ostbayern noch Regen. Sonst teils wolkig, teils klar und weitgehend trocken. Tiefsttemperaturen um 3 Grad. Morgen südlich der Donau immer wieder sonnige Abschnitte, im übrigen Bayern wechselnd bewölkt mit Schauerneigung vor allem im nördlichen Franken. Dienstag und Mittwoch stark bewölkt und zeitweise Regen. Sehr lebhafter Wind, am Mittwoch stürmische Böen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 12:00 Uhr