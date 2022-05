Das Wetter: Sonne und Wolken, später örtlich Gewitter

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Kommende Nacht verbreitet klar. Tiefstwerte um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst freundlich mit mehr Sonne als Wolken; vereinzelt Schauer und Gewitter, vor allem in Alpennähe. Am Freitag erst längere sonnige Abschnitte, später Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad; Höchstwerte 19 bis 25, am Freitag etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2022 11:45 Uhr