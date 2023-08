Das Wetter: Sonne und Wolken, recht windig

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein, dabei recht windig. Vor allem an den Alpen viel Sonne. Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, später gebietsweise Regen - vor allem im Norden und Osten. Morgen wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Donnerstag und Freitag freundlicher. Tageshöchsttemperaturen zunächst 18 bis 26, am Freitag 24 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 15:00 Uhr