Das Wetter: Sonne und Wolken, örtlich Schauer; Höchstwerte 22 bis 27 Grad

Gewitter mit Starkregen sorgen in Bayern erneut für Überschwemmungen

Sonthofen: Heftige Gewitter mit Starkregen haben am Abend in Bayern wieder für Überschwemmungen gesorgt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Kempten musste die Feuerwehr vor allem im südlichen Oberallgäu im Raum Sonthofen, Rettenbach und Blaichach Keller auspumpen. Straßen wurden überflutet. Auch aus dem südlichen Oberbayern wurden Überschwemmungen gemeldet. Wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte, wurde im Landkreis am Abend Unwetteralarm ausgelöst. Ein Krisenstab mit Vertretern des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, des THW, des Rettungsdienstes und der Berg- und Wasserwacht mit rund 1000 Leuten war im Einsatz. In Götting pumpten Einsatzkräfte große Mengen Wasser aus einem Bach ab. Die Bahnstrecke München - Salzburg war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, weil Bäume aus der Oberleitung entfernt werden mussten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2021 06:00 Uhr