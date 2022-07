Das Wetter: Sonne und Wolken, örtlich Schauer, bis 27 Grad

Lufthansa-Warnstreik betrifft Drehkreuze Frankfurt und München

Frankfurt am Main: Die Lufthansa hat wegen des Warnstreiks ihres Bodenpersonals fast eintausend Flüge gestrichen. Betroffen sind vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München. Während es am Morgen am Terminal Frankfurt noch relativ ruhig war, bildeten sich bis zum Mittag lange Schlangen vor den wenigen besetzten Schaltern. Hauptsächlich soll es sich dabei um ausländische Fluggäste handeln, die ihren Weiterflug buchen wollen. - Die Lufthansa hatte bereits gestern die meisten ihrer Passagiere kontaktiert und gebeten, ihre Reise umzuorganisieren. Am Flughafen selbst, so ein Unternehmenssprecher, könne man derzeit kaum helfen. Von dem Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals sind rund 134-tausend Passagiere betroffen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Lufthansa in den aktuellen Tarifverhandlungen erhöhen. Sie verlangt 9,5 Prozent mehr Geld für das Bodenpersonal.

