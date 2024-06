Das Wetter: Sonne und Wolken, örtlich Schauer

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend hinein wechseln sich Sonne und Wolken, ab. Im Westen und an den Alpen sind Gewitter und Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen 20 bis 25 Grad. In der Nacht meist trocken, nur in Südbayern regnet es, bei 14 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen noch wechselhaft. Ab Montag dann wieder freundlicher, bei 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 15:00 Uhr