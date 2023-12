Das Wetter: Sonne und Wolken, örtlich Regen, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, in Alpennähe örtlich auch länger sonnig. Vereinzelt Regen, vor allem im nördlichen Bayern. Lebhafter Wind. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, am Nachmittag und Abend von Westen her Regen. Auch am Neujahrstag teils sonnig, teils bewölkt; am Dienstag stark bewölkt mit Regen. Tageshöchstwerte 5 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2023 06:15 Uhr