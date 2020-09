Das Wetter: Sonne und Wolken, in Alpennähe Regen

Britische Polizei meldet mehrere Messerattacken

London: In der britischen Hauptstadt und in Birmingham ist es zu Messerattacken gekommen. In London wurden laut Scoland Yard fünf Menschen durch Stiche verletzt. Eine Person möglicherweise lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Vorfall am späten Nachmittag im Südosten von London wurden fünf Personen festgenommen. Auch im Zentrum von Birmingham, der zweitgrößten Stadt in Großbritannien, wurden in der Nacht mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt. Einzelheiten zu Tätern und Anzahl der Verletzten liegen noch nicht vor. Auch ist noch völlig unklar, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Messerangriffen in den beiden Städten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 10:00 Uhr