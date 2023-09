Das Wetter: Sonne und Wolken, im Süden Schauer, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich, später im Norden und Osten auch länger sonnig. Im Süden kann es regnen. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonnenschein, an den Alpen auch Wolken und Schauer. Am Wochenende überwiegend sonnig. Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 06:00 Uhr