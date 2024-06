Das Wetter: Sonne und Wolken, im Süden Regen; Höchstwerte 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, gebietsweise Regen. Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht 13 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Morgen und Montag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten; vereinzelt Schauer. Am Dienstag viel Sonnenschein. Tageshöchsttemperaturen zunächst 20 bis 26 Grad, am Dienstag noch wärmer bei 26 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 16:00 Uhr