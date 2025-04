Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 9 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Westen überwiegend sonnig, von Osten und Nordosten mehr Wolken. Höchstwerte von 9 bis 16 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten bis -4 Grad. Auch morgen und am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt, bei maximal 10 bis 17 Grad. Am Freitag im östlichen Mittelgebirgsraum Schauer möglich, dann 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 10:00 Uhr