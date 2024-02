Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils wolkig. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Im Laufe der Nacht von Westen her vielerorts Regen, im Südosten Bayerns bis zum Morgen meist noch trocken. Tiefstwerte 2 bis 8 Grad. Morgen und übermorgen oft bewölkt und windig, zeitweise Regen. Am Samstag leicht unbeständig mit etwas kühleren Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 16:00 Uhr