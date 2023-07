Meldungsarchiv - 03.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Ein Mix aus Sonne und Wolken. In den Alpen vereinzelt Schauer möglich. Lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 13 Grad. Die Aussichten: Auch in den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 06:00 Uhr