Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Wolken, in Teilen Schwabens, an den Alpen und im Spessart stärker bewölkt. In Niederbayern und an den Alpen sind Schauer möglich. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen überwiegend sonnig bei 25 bis 29 Grad. Am Freitag vielerorts Regen und Gewitter, auch Samstag wechselhaft bei 19 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 12:00 Uhr