Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 20 bis 26 Grad

Missbrauchsbeauftragte fordert Kultur des Hinschauens

Berlin: Die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Claus, hat eine Kultur des Hinschauens gefordert. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gehe jeden an, sagte sie in Berlin. Notwendig seien starke Netzwerke, Schutzkonzepte vor Ort und verlässliche Hilfen für Betroffene. Außerdem müsse es in der Gesellschaft ein stärkeres Bewusstsein geben, auch für die Gefahren im eigenen Umfeld. Claus kündigte an, sie werde das Gespräch mit Ländern und Kommunen suchen, um möglichst flächendeckende Netzwerke von Ansprechpartnern für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen, sowie Informationen über Hilfsangebote zu schaffen. Gerade im ländlichen Raum gebe es da noch große Lücken, so Claus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 14:00 Uhr