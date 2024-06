Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden mehr Sonne als Wolken, im Süden vereinzelt Schauer und später auch Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht in Alpennähe anfangs einzelne Schauer oder Gewitter und Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen sonnig und meist trocken, im Süden einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Am Sonntag und Montag im Süden gebietsweise schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 10:00 Uhr