Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 19 bis 23 Grad

FC Bayern ist in München gelandet

München: Nach dem Sieg in der Fußball-Champions League ist der FC Bayern München auf dem Franz-Josef-Strauß-Flughafen gelandet. Dort nimmt Bayerns Ministerpräsident Söder die Mannschaft in diesen Minuten am Rollfeld in Empfang und gratuliert ihr zum Erfolg. Einen großen Empfang am Münchner Rathaus, wie er sonst nach Titelgewinnen üblich ist, wird es dieses Mal nicht geben. Team und Betreuer werden am Flugzeug mit Bussen abgeholt - danach geht es für die Spieler direkt in den Urlaub. - Der FC Bayern hat gestern Abend im Finale der Champions League Paris St. Germain mit 1 zu 0 besiegt. Nach Meisterschaft und DFB-Pokal war es der dritte Titel in dieser Saison - und das zweite Triple überhaupt erst in der Vereinsgeschichte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 16:00 Uhr