Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Das Wetter: Am Nachmittag gibt es nördlich des Mains sowie am östlichen Alpenrand viele Wolken, sonst freundlich mit Sonne und Wolken. An den Alpen sind lokale Schauer möglich. Im Norden Frankens und der Oberpfalz weht ein lebhafter Wind. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. Morgen und Mittwoch viele Wolken und gelegentlich Regen. Am Donnerstag trocken mit Sonne und Wolken. Es wird etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 13:00 Uhr