Das Wetter: Sonne und Wolken, gebietsweise Regen; maximal 14 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten am ehesten im Südosten. Gebietsweise Regen, besonders in Franken, 14 bis 22 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 9 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Morgen Nachmittag und Abend im Süden Regen möglich, sonst meist trocken. Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 10:00 Uhr