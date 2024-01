Das Wetter: Sonne und Wolken, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Für Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerwald gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Im Süden heute wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Norden zeitweise Regenschauer. 6 bis 10 Grad. - Morgen teils freundlich, teils bewölkt. Zunächst vielerorts trocken, zum Abend an den Alpen Regen. Am Wochenende trüb mit Regen, später Schnee. Dann deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 13:00 Uhr