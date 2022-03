Das Wetter: Sonne und Wolken, ganz vereinzelt Schauer

Nachrichtenarchiv - 19.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Schauer. Lebhafter bis starker Wind. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. In der Nacht im Westen anfangs noch etwas Regen möglich, sonst von Osten her zunehmend klar; Tiefstwerte 4 bis -2 Grad. In den kommenden Tagen verbreitet nahezu ungetrübter Sonnenschein. Mitunter lebhafter Wind bei 10 bis 17 Grad. Tiefstwerte 1 bis -4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2022 15:00 Uhr