Das Wetter: Sonne und Wolken, Erwärmung auf 10 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, örtlich länger sonnig. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte 2 bis 10 Grad. Morgen im Süden Sonne und Wolken, im Norden stark bewölkt und vor allem in Franken Regen. Am Donnerstag unterschiedlich bewölkt, anfangs an den Alpen noch Regen. Am Freitag Wolken oder Nebel, teils länger sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 9 und 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2022 16:00 Uhr