18.04.2020 16:45 Uhr

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen noch wechselhaft, in Nordbayern später freundlicher. In den folgenden Tagen viel Sonnenschein bei 14 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 16:45 Uhr