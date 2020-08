Das Wetter: Sonne und Wolken bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen überwiegend bewölkt, ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter. Sonst meist trocken mit Wolken und sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. In der kommenden Nacht überwiegend klar, Tiefstwerte um 11 Grad. In den nächsten Tagen weitgehend trocken und freundlich, vor allem im Süden viel Sonnenschein; am Mittwoch sehr windig. Höchstwerte 21 bis 27, am Donnerstag etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.08.2020 11:45 Uhr