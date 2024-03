Das Wetter: Sonne und Wolken, bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils freundlich; südlich der Donau länger Sonne. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. In der Nacht überwiegend klar, in Franken gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 6 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende oft bewölkt und gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee. Abkühlung auf 3 bis 13 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 06:00 Uhr