Das Wetter: Sonne und Wolken, bis 11 Grad

Nouripour fordert Konzept für Afghanistan-Einsatz

Berlin: Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Nouripour, sieht die geplante Verlängerung des Afghanistan-Mandats der Bundeswehr kritisch. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man habe in den letzten Jahren viele Fehler gemacht. So habe man viel an Menschenleben und an Geld aufgewendet, aber zu wenig erreicht. Das Land brauche Perspektiven, Deutschland brauche ein politisches Konzept. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, forderte eine Bestandsaufnahme des bisherigen Einsatzes in Afghanistan. Die Bundeswehr sei jetzt viele Jahre in Afghanistan, 59 deutsche Soldaten seien im Einsatz ums Leben gekommen. Eine Abzugsperspektive müsse berechenbar sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 10:00 Uhr