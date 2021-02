Das Wetter: Sonne und Wolken, bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.02.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs in Alpennähe noch Regen. Sonst trocken, aber überwiegend bewölkt. Später am Tag südlich der Donau teils längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Nachts teils wolkig, teils klar mit Tiefsttemperaturen um minus 2 Grad. In den nächsten Tagen Sonne und Wolken. Nächtliche Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad und Höchstwerte 6 bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 07:00 Uhr