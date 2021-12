Das Wetter: Sonne und Wolken bei milden 9 bis 13 Grad

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe am Tag zunehmend sonnig. Im Norden und Osten Bayerns überwiegend bewölkt. Höchstwerte: 9 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: An Neujahr und am Sonntag in der Nähe der Alpen oft freundlich, sonst vor allem bewölkt. Am Montag in ganz Bayern bewölkt und regnerisch. Es bleibt mild bei 8 bis 14 Grad, Tiefstwerte in den Nächten bei 8 bis 0 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 10:00 Uhr