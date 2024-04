Das Wetter: Sonne und Wolken bei maximal 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden teils bewölkt, teils freundlich, im nördlichen Franken am Nachmittag Regen möglich. Im Süden freundlicher und an den Alpen viel Sonne bei 18 bis 24 Grad. In der Nacht anfangs nördlich des Mains letzte Schauer bei Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Von morgen bis zum Montag freundlich und oft sonnig. Es wird noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 10:00 Uhr