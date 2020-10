Das Wetter: Sonne und Wolken bei maximal 14 bis 18 Grad

Trump ist wohl noch nicht über dem Berg

Washington: Zum Gesundheitszustand des corona-infizierten US-Präsidenten gibt es widersprüchliche Angaben. Sein Leibarzt spricht von erheblichen Fortschritten, gibt aber keine Entwarnung. In einer Stellungnahme, die in der Nacht veröffentlicht wurde, erklärte der Mediziner, Trump sei noch nicht über den Berg, das Team bleibe aber vorsichtig optimistisch. Der Präsident selbst meldete sich aus dem Krankenhaus per Video zu Wort. Er fühle sich besser, so Trump, die wahre Prüfung komme aber in den nächsten Tagen. Stabschef Meadows wiederum deutete an, dass es Trump zunächst schlechter ging als angenommen. Dem Sender Fox News sagte er am Abend, der Präsident habe Fieber gehabt. Die Sauerstoffsättigung in seinem Blut sei rapide gefallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 09:00 Uhr