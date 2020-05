Das Wetter: Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 12 bis 20 Grad

Video mit Polizeiwagen heizt Proteste in den USA weiter an

Washington: Die Unruhen in den USA breiten sich im ganzen Land weiter aus. Darauf reagieren immer mehr Städte und verhängen Ausgangssperren. Diese gelten nun in mindestens 25 Städten in 16 verschiedenen Bundesstaaten. Die Ausschreitungen werden derweil durch ein Handyvideo angeheizt - es zeigt, wie ein Polizeiwagen in New York in eine Menge von Demonstranten fährt. Bislang ist unklar, ob dabei jemand verletzt wurde. New Yorks Bürgermeister de Blasio versprach bereits Aufklärung. Auslöser der landesweiten Proteste ist der Tod des Aufroamerikaners George Floyd. Der 46-Jährige starb am Montag in Minneapolis nach einem brutalen Polizeieinsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 16:00 Uhr