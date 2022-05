Das Wetter: Sonne und Wolken bei höchstens 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei lebhaften Winden. Später vor allem an den Alpen Schauer- und Gewitter. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Kommende Nacht teils wolkig, teils klar; von Süden Regen. Abkühlung auf 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nur im äußersten Norden sonnig, in Südbayern Regen. Am Wochenende meist sonnig. Nächtliche Tiefstwerte 11 bis 6 und Tageshöchstwerte zwischen 21 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 12:00 Uhr