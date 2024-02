Das Wetter: Sonne und Wolken bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens oft bewölkt. Sonst Sonne und Wolken bei 8 bis 14 Grad. Ab dem Nachmittag von Westen her Wolken, in der Nacht auch Regen, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen und übermorgen bewölkt und zeitweise Regen, windig. Am Samstag Schauer, aber etwas freundlicher. Ab Freitag Höchstwerte nur noch 3 bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 11:45 Uhr