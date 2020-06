Das Wetter: Sonne und Wolken bei 21 bis 27 Grad

Maas ruft deutsche Urlauber zu verantwortungsvollem Verhalten auf

Rom: Bundesaußenminister Maas hat die Deutschen dazu aufgerufen, sich auf Urlaubsreisen besonders verantwortungsvoll zu verhalten. Bei einem Besuch in Rom sagte Maas, viele Bundesbürger wollten diesen Sommer nach Italien fahren. Dabei müsse die Gesundheit der Besucher ebenso gewährleistet werden wie die der Gastgeber. Es sei wichtig, die Anti-Corona-Regeln zu befolgen, damit die Fallzahlen weder im Urlaubsland noch später in Deutschland nach oben gingen, betonte Maas. Seit Anfang Juni hat Italien seine Grenzen für EU-Ausländer geöffnet. In Hotels und am Strand gelten Abstandsregeln, in vielen geschlossenen Räumen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Bei Besuchen in Sehenswürdigkeiten wie etwa Museen ist eine Voranmeldung wichtig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 17:00 Uhr