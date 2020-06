Das Wetter: Sonne und Wolken bei 20 bis 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten und einigen Wolken. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Nachts an den Alpen einzelne Schauer, sonst klar oder leicht bewölkt; Tiefstwerte um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, im Süden auch Schauer. Das Wochenende über dann in ganz Bayern wechselhalft mit Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 10:00 Uhr