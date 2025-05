Das Wetter: Sonne und Wolken bei 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts Sonne, im Laufe des Tages mehr Wolken, an den Alpen sind später Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht in Schwaben örtlich Regen. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Morgen unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am Donnerstag im Süden oft Regen, im Norden zeitweise sonnig. Am Freitag ähnlich. Höchstwerte 18 bis 24, ab Donnerstag nur noch 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 06:00 Uhr