Das Wetter: Sonne und Wolken bei 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten bei 15 bis 21 Grad . In der Nacht klar oder nur locker bewölkt, Abkühlung auf 10 bis 3 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Auch morgen nach Frühnebel teils bewölkt, teils länger sonnig. Am Freitag Wolken und Regen. Am Samstag freundlicher. In den Nächten 12 bis 7, tagsüber 15 bis 21 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.10.2020 14:45 Uhr