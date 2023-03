Das Wetter: Sonne und Wolken bei 11 bis 18 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi legt viele öffentliche Betriebe in Bayern lahm

Nürnberg: Zahlreiche bayerische Großstädte sind heute von Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi betroffen. So sind in Nürnberg die Bäder geschlossen. Ab morgen bleiben zudem bis zum Ende der Woche die Müllautos in den Depots, auch Kitas beteiligen sich in Nürnberg morgen und übermorgen an dem Ausstand. In den meisten kommunalen Kliniken in Mittelfranken sind geplante Operationen abgesagt. Das gilt auch in Fürth, wo morgen in öffentlichen Kitas nur ein Notbetrieb angeboten wird. In Würzburg wird die Müllabfuhr bereits heute bestreikt, morgen kommt in der unterfränkischen Großstadt der öffentliche Nahverkehr hinzu. In Schweinfurt ist heute schon weitgehend Stillstand bei Bus und Bahn. In Südbayern ist München am stärksten betroffen, dort streiken Mitarbeiter fast aller öffentlichen Betriebe, mit Ausnahme des Nahverkehrs. In Ingolstadt finden heute am städtischen Klinikum keine geplanten Operationen statt, viele Kitas bleiben zu, ebenso Bäder und die Eishalle. In Regensburg fahren heute keine Stadtbusse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 11:00 Uhr