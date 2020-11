Das Wetter: Sonne und Wolken, an den Alpen etwas Regen oder Schnee, 2 bis 8 Grad

Vermehrt Corona-Fälle in Altenheimen im Landkreis Tirschenreuth

Berlin: Am Morgen hat das Robert-Koch-Institut einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet. So wurden binnen 24 Stunden 23.648 Menschen positiv auf das Virus getestet. Der bisherige Spitzenwert vom vergangenen Freitag lag bei rund 23.500 Fällen. Im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth häufen sich die Corona-Fallzahlen in zwei Seniorenheimen. Das Altenheim "Theresianum" in Konnersreuth meldet zehn, das Altenheim "Phönix" in Mitterteich verzeichnet 16 Fälle. Es gilt ein Besucherstopp. Alle Heime werden seit Herbst in zweiwöchigem Turnus getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2020 09:00 Uhr