Das Wetter: Sonne und Wolken, am Abend örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Abwechselnd Sonne und Wolken. Bis zum Abend Schauer und lokal kräftige Gewitter. In der Nacht überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen und Gewitter bei 10 bis 3 Grad. Morgen meist bewölkt und teils Regen, dazu windig. Am Samstag teils wolkig, teils sonnig. Am Ostersonntag überwiegend Sonne bei 14 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 15:00 Uhr