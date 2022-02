Das Wetter: Sonne und Wolken

Bayerische Städte erwarten ukrainischen Flüchtlinge

Genf: Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen berichtet, sind derzeit bereits 300.000 Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine auf der Flucht. Gut die Hälfte hält sich noch innerhalb des Landes auf. Polen richtet sich nach eigenen Angaben auf rund eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland ein. Auch in Deutschland sind erste Ukrainer eingetroffen. Innenministerin Faeser sagte Ländern und Kommunen jede mögliche Unterstützung des Bundes zu. In Bayern sind die Vorbereitungen in Nürnberg schon weit vorangetrieben. Dort leben etwa 4.000 Ukrainer, die mit der Ankunft von Familienmitgliedern oder Freunden rechnen. Das Amt für Migration hat eine Internetseite mit den wichtigsten Links für Flüchtlinge erstellt. In Augsburg steht die Stadt in Kontakt mit dem örtlichen Ukrainischen Verein, um konkrete Hilfe anzubieten. München hat bereits 500 Aufnahmeplätze vorbereitet, weitere 1.000 sind in Arbeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 16:00 Uhr