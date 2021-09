Das Wetter: Sonne und Wolken

Merkel ruft in Podcast zur Corona-Impfung auf

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrem Podcast dazu aufgerufen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Ihren Worten nach ist es nötig, noch mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen. Merkel wies auch darauf hin, dass die Covid-Patienten in Krankenhäusern oder Intensivstationen derzeit in den allermeisten Fällen nicht geimpft sind. Ab morgen startet eine bundesweite Aktionswoche, in der es an vielen leichtzugänglichen Orten Impfangebote geben soll, beispielsweise an Fußballfeldern oder bei den Freiwilligen Feuerwehren. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 80,2. Die Hospitalisierungsrate lag am Freitag bei 1,95. Etwa 62 Prozent der Bevölkerung sind laut RKI vollständig geimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2021 15:00 Uhr