Das Wetter: Sonne und Regen. bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden zunehmend bewölkt, in Alpennähe etwas Regen, teils auch Gewitter. Sonst meist trocken bei 19 bis 24 Grad. In der Nacht bleibt es im Süden regnerisch, im Norden klar. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Auch morgen ändert sich wenig. Ab Freitag zunehmend unbeständig mit Sonne, aber auch auch teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte morgen 19 bis 25, ab Freitag 23 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2022 16:00 Uhr