Das Wetter: Sonne und einige Wolken, örtlich kräftige Gewitter, 27 bis 32 Grad.

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und einige Wolken, später Gewitter möglich, Höchstwerte zwischen 27 und 32 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel im Allgäu. In der Nacht zunehmend bewölkt mit Regenfällen und Gewittern. Morgen gewittrige Regenfälle bei 16 bis 22 Grad, dabei windig. Am Wochenende viel Sonnenschein, 24 bis 31 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2022 16:00 Uhr