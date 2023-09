Das Wetter: Sonne und einige Wolken, 25 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag oft sonnig, gebietsweise auch lockere Wolkenfelder. 25 bis 30 Grad. Kommende Nacht meist klar, in Unterfranken vereinzelte Schauer. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 17 bis 11 Grad. Morgen von Westen her einzelne Regenfälle und Gewitter bei 22 bis 28 Grad. Am Dienstag wechselhaft, am Mittwoch wieder sonnig und trocken. Es wird aber kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 15:00 Uhr