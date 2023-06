Das Wetter: Sonne und einige Wolken, 20 bis 25 Grad

Meldungsarchiv - 03.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute scheint die Sonne, mit einigen Wolken. Am Nachmittag und Abend kann es an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad. Die Nacht wird klar oder nur leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 9 Grad. Bis Dienstag gibt es weiter viel Sonnenschein, nachmittags und Abends wieder örtliche Schauer oder Gewitter - ab Montag auch im Bayerischen Wald. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 06:00 Uhr