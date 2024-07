Das Wetter: Sonne, später Schauer und Gewitter, 29 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig. Ab dem Nachmittag von Westen her einige Wolken, örtlich kann es Schauer oder Gewitter geben. Höchstwerte 29 bis 33 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen wechselhaft, am Freitag überwiegen die Wolken mit Schauern und Gewittern. Am Samstag wieder sonniger. Höchstwerte 21 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 06:00 Uhr