Das Wetter: Sonne im Süden und Osten, sonst bewölkt, aber mild.

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten am Nachmittag freundlich und länger sonnig. In Franken dagegen meistens bewölkt und gelegentlich Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Morgen vielerorts freundlich und ähnlich warm. Am Dienstag überall trüb und regnerisch bei 10 bis 16 Grad. Am Mittwoch wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 12:00 Uhr