Das Wetter: Sonne, Höchstwerte 28 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es meist sonnig, örtlich gibt's auch lockere Wolken. Am späten Nachmittag und am Abend sind im Allgäu Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen 28 bis 32 Grad. Im Laufe der Nacht kommen von Westen gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, einzelne Schauer oder Gewitter. Maximal 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 12:00 Uhr